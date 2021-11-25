Künye
Kıbrıs 17
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracında eroin ile yakalandı!
Aracında eroin ile yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Paketçi hastanelik oldu!
Paketçi hastanelik oldu!
Polisi darp edenler teminata bağladı
Polisi darp edenler teminata bağladı
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
banner107

Astroloji ile burçlara inananlar narsist ve daha az zeki

İsveç’te yapılan yeni bir araştırma, astrolojiye ve burçlara inanan kişilerin daha narsist ve daha az zeki olma eğiliminde olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları, astrolojinin kişilerdeki "büyüklenme" duygusunu güçlendirdiğini ve bunun narsistik kişilik özelliğini desteklediğini söyledi. Bununla birlikte, bilimsel gerçeklere dayanmayan bu tür inançların, şu anda olduğu gibi Covid-19 pandemisi ve ekonomik yoklukların hüküm sürdüğü kriz zamanlarında ön plana çıktığını söyleyen araştırmacılar, bu durumun eleştirel düşünme yeteneğini körelltiğini açıkladı.

25 Kasım 2021 Perşembe 09:35
173 Okunma
Astroloji ile burçlara inananlar narsist ve daha az zeki
banner108

İsveç'te yer alan Lund Üniversitesi'nden psikologlar, astrolojiye olan inançları ve kişilik profilleri hakkında 250'den fazla kişiyle anket yaptı. Güçlü astroloji inancına sahip olanlar narsisizmde daha yüksek puanlar alırken,  zeka testlerine daha düşük puanlar aldı.

"GERÇEKLERE DAHA DİRENÇLİLİLER"

Bununla birlikte bilim insanları, burçlara olan inancın, uyumluluk ve dışa dönüklük gibi özelliklerle de bağlantılı olduğunu buldu. Araştırmacılar, narsistlerin burçlara daha duyarlı olabileceğini çünkü gerçeklere daha  dirençli olduklarını açıkladı.

“Personality and Individual Differences” adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma, psikolog Petri Kajonius ve meslektaşları tarafından yapıldı.

Araştırmacılar makalelerinde "Bilimsel desteğin olmamasına rağmen astrolojinin popülaritesi artıyor. Gök cisimlerinin konumlarını ve hareketlerini, insan davranışını etkilediklerine inanarak,  incelemeye yönelik bu eski uygulamanın neden bir canlanma geçirdiği açık değil” diye yazdı.

GÖNÜLLÜLERE ÇEŞİTLİ ANKETLER YAPILDI

Diğer taraftan Dr Kajonius ve meslektaşları, astrolojiye olan inancın herhangi bir kişilik özelliği ile ilişkili olup olmadığını görmek istediler. Sosyal medya aracılığıyla 264 gönüllüyü araştırmaya dahil ettiler ve onlara çeşitli anketler yaptılar. 

İlki, her bir katılımcının astronomiye ne ölçüde inandığını ve bu tür bilgilerin  bilimsel araştırmalarla desteklenip desteklenmediğini anlayıp anlamadıklarını ölçtü. Sonraki sorular, katılımcıların zeka düzeyleri ve narsistik özelliklerini ortaya çıkarırken  genel bir kişilik değerlendirmesi sağladı.

NARSİZM NE KADAR YÜKSEKSE BURÇLARA OLAN İNANÇ DA O KADAR YÜKSEK

Çalışmanın yazarları, “Ana sonuç, narsizm ne kadar yüksekse, şaşırtıcı bir şekilde, astrolojiye olan inancın o kadar yüksek olduğunu gösterdi” diye yazdı. Bu ilişkinin arkasındaki nedenleri araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulacağını kabul eden bilim insanları, bulgularını açıklayabilecek birkaç hipotezi de ortaya koydu: 

“Astrolojik tahminler ve burçlar olumlu bir çerçeveye sahip olma eğiliminde olduğundan, bu insanların büyüklenme duygularını güçlendirir. Bu nedenle narsistlere daha da çekici gelebilir.”

Bunun yanı sıra, 'narsistik özelliklerin, astrolojinin bilim tarafından desteklendiği inancıyla ilişkili olduğunu ve bunun da narsistlerin genellikle gerçeğe daha dirençli olabileceğine dair bir durumu gösterdiğini belirttiler.

Öte yandan araştırmacılar, tüm değişkenleri kontrol ettikten sonra, “zeka seviyesi ne kadar yüksekse, astrolojiye olan inancın o kadar düşük olduğu”  sonucuna ulaştı. 

Önceki araştırmalar, insanların kişisel kriz zamanlarında astrolojiye ağırlık verme olasılıklarının daha yüksek olduğu sonucuna varmıştı. Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanlarına göre bu gerçek, astrolojinin popülaritesinin günümüzde neden yükselişte göründüğünü açıklayabilir.

ELEŞTİREL OLMAYAN DÜŞÜNME VE ÖNYARGILARI DESTEKLİYOR

Çalışmanın yazarları, “Şu anda küresel ısınma, ekonomik krizler ve Covid-19 salgını gibi çeşitli stres faktörleriyle iç içe yaşıyoruz. Ancak, astrolojiyi benimsemek masum görünse de, eleştirel olmayan düşünmeyi kolaylaştırması ve önyargıları desteklemesi mümkündür.

Ayrıca, astrolojiye olan inanç, komplo teorilerine olan inançla olduğu kadar diğer birçok sahte bilime olan inançla da bağlantılıdır.  Bu da o kadar da zararsız olmayabileceğini gösterir' uyarısında bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
700 bin TL kaptırdı!
700 bin TL kaptırdı!
Evlenme bağımlılığı olan kadın 12 kez evlendi!
Evlenme bağımlılığı olan kadın 12 kez evlendi!
Kadir İnanır'dan yeni haber!
Kadir İnanır'dan yeni haber!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim