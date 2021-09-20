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'Astroloji’ yüzünden boşanıyorlar

Futbolcu Özer Hurmacı ile Mihriban Dinçer'in evliliği sona eriyor. Dinçer'in astroloji haritalarına bakarak, kendisini 'aldatan adam' olmakla suçladığını iddia eden Hurmacı'nın boşanma davası açtığı öğrenildi. Bu haberi gören Aysu Baçeoğlu yorum yapmadan duramadı.

20 Eylül 2021 Pazartesi 13:43
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'Astroloji’ yüzünden boşanıyorlar

Futbolcu Özer Hurmacı, Trabzonspor’da oynadığı dönem evlendiği Mihriban Hurmacı ile ‘astroloji’ yüzünden boşanıyor. Boşanma dilekçesine de konu olan iddiaya göre Mihriban Hurmacı, astroloji haritasına bakarak eşini kıskandı, ‘Beni aldatıyorsun’ baskısı yapmaya başladı. Zaten var olan sorunlarına bir de bu eklenince çift soluğu mahkemede aldı.

Bu iddialar sosyal medyaya bomba gibi düştü. İkili henüz bir açıklama yapmazken sosyal medyada ünlü isimlerden de konuyla ilgili yorumlar yapıldı. Bunlardan biri de Aysu Baçeoğlu idi.

Ünlü isim bu haberi görünce "Bazı kadınlar da tuhaf" dedi. Baçeoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Yok rüyamda gördüm aldatıyorsun, yok haritana baktım aldatıyorsun. Güzelliklere odaklansınlar, ailelerine, çocuklarına sürekli bir adamı aldatıyorsun diye huzursuz edersen o yuva bozulur, mutluluk da kalmaz. Üzüldüm."

Anahtar Kelimeler:
Özer HurmacıMihriban DinçerAysu Baçeoğlu
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