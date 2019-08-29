Ata Demirer’e ‘Pes’ dedirten olay

Yaz ayının büyük bir kısmını teknesinde ve gönül verdiği maviliklerin içinde geçiren Ata Demirer, her sene olduğu gibi yaz sonuna doğru konser maratonunu başlattı. Türkiye’nin pek çok noktasında sevenleriyle bir araya gelen ve onlar için şarkılar söyleyen Ata Demirer, başına gelen talihsiz bir olayı sosyal medya hesabından paylaştı ve çalışanların kendisine yaptığı saygısızlığı da belirtmeden geçmedi. İşte Demirer’in kendi ağzından bir benzinlikte yaşadığı olay: