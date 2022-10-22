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Athena Gökhan'dan çarpıcı açıklama

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, lenfoma hastalığına yakalanan kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumu hakkında, "10 senedir hiçbir hareketlilik yoktu. İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan 2 ay sonra aşırı agresif bir forma geçti." dedi.

22 Ekim 2022 Cumartesi 15:09
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Athena Gökhan'dan çarpıcı açıklama



Gökhan Özoğuz Bandırma Füze Kulübü’nün galasına katıldı. Ünlü şarkıcı lenfoma hastalığına yakalanan kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"3. DOZ AŞIDAN SONRA AGRESİFLEŞTİ"

Gökhan Özoğuz "Hakan iyi…. Zaten 10 senedir hep böyle bir hastalığı vardı. Bunun değişik bir türüydü. 10 senedir hiçbir hareketlilik yoktu. İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan 2 ay sonra aşırı agresif bir forma geçti. Tedaviye başladı, sıkıntısı yok. Sadece tedavi olacak bitecek inşallah, öyle umuyorum” diye konuştu.

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