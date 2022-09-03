Atiye dizisine 'kopyalama' davası

Atiye dizisinin senaryosunun yazar Ece Özbaş tarafından 2017 yılında yazılan 'Sihrin Kovulmuş Melekleri' adlı kitaptan çalıntı olduğu iddia edildi.



"Kitabı defalarca okuduk, dizinin her bölümünü defalarca izledik ve notlar çıkardık. Yaklaşık yirmi keskin benzeşme ile esinlenmenin ötesinde bir intihal yakaladık" diyen Özbaş'ın avukatı Tolga Hasan Özalp, müvekkilinin hukuk mücadelesini şöyle anlattı: "Önce yayıncı kuruluşu bulduk. RTÜK'e, kurumsal adını öğrenmek maksadıyla yazılar yazdık, sonra yapımcıyı bulduk, kanuni haklarımızın himayesi babında önce uzlaşma yollarını aradık, ama öyle tepeden baktılar ki... Birkaç ay geçmesine rağmen en sonunda aldığımız cevap 'Hayır, sizinle anlaşamayız' oldu."

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Özalp, sürecin sonunda İstanbul 2. Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi'nde dava açmak zorunda kaldıklarını belirtti.



Yazar Ece Özbaş ise "Düşünün çocuğunuz var, annesi olduğunu biliyorsunuz, fakat o çocuk sizi bilmiyor. Haykırıyorsunuz, kimse dinlemiyor, o benim diyorsunuz umursayan yok. Gerçekten çok acı bir durum" diye konuştu.