Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

Avatar Atakan: Oyunculuk yapmayı çok istiyorum

'Avatar' lakaplı sporcu Çağan Atakan Arslan, Survivor All Star 2022'yi dokuzuncu olarak tamamlamıştı. Önceki gün bir AVM'de görüntülenen sporcu kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

21 Temmuz 2022 Perşembe 23:17
0 Okunma
Avatar Atakan: Oyunculuk yapmayı çok istiyorum
banner48

Survivor'dan elendikten sonra Türkiye'ye ailesinin yanına gelen Atakan Arslan, hala adaptasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, "Adada uzun süre kalınca döndüğünüzde her şey çok kolay olmuyor."

'ADAPTASYON SÜRECİ YAŞIYORUM'

"Bir adaptasyon süreci yaşıyorsunuz. Ben de hala o süreci yaşıyorum" dedi.

Şu sıralar farklı bir kariyer planlamasının olduğunu dile getiren Avatar; "Kariyerime artık oyunculuk alanında devam etmek istiyorum."

"Spor tabii ki olacak, hayatımın olmazsa olmazı. Oyunculuk da yapmayı çok istiyorum."

"Şu an net bir durum yok bu konuyla ilgili, fakat oyunculuk istediğim bir şey" dedi.

Anahtar Kelimeler:
AvatarAvatar Atakan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
La Nouba’da Omah Lay rüzgarı...
La Nouba’da Omah Lay rüzgarı...
Yaz şenlikleri sona erdi!
Yaz şenlikleri sona erdi!
Bülent Ersoy sahnede bayram harçlığı dağıttı!
Bülent Ersoy sahnede bayram harçlığı dağıttı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim