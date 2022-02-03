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Avşar'dan hamileyim açıklaması

Nişantaşı'nda görüntülenen Hülya Avşar, bir kliniğe girerken hamile olduğunu söyledi.

03 Şubat 2022 Perşembe 10:33
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Avşar'dan hamileyim açıklaması
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Son dönemde yaptığı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Bir kliniğe kontrol için gelen sanatçı, kendisini görüntülü arayan kardeşi Helin Avşar'a yaptığı 'hamilelik' esprisiyle dikkat çekti.

"HAMİLEYMİŞİM"

Milliyet'te yer alan habere göre, Avşar, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada cep telefonundan kendisini görüntülü arayan kız kardeşi Helin Avşar'a, “Helin galiba hamileymişim.” diyerek espri yaptı.

Avşar, "Bakarsınız gerçek olur Hülya Hanım" diyen basın mensuplarına "Tabii tabii" diyerek cevap verdi.

Ünlü sanatçı, rutin sağlık kontrolünü yaptırmaya geldiğini belirtirken, YouTube'da kanal açarak yayın yapmak istediğini açıkladı.

"DÜŞÜNMEDEN KONUŞMAM"

Avşar, eleştiri oklarının hedefi haline gelen ‘simit’ çıkışıyla ilgili olarak, “Hiçbir zaman düşünmeden bir şeyi konuşmadım. Ya ben anlatamıyorum ya da insanlar anlayamıyor. Türkiye’de herkes herkesin söylediğini istediği gibi anlıyor. Anlayabilirler de ama ben söylediğim her şeyin arkasındayım. Bu konu da çok sıktı. Eleştiri almamam mümkün değil. Ben bir şey söyleyince beni alkışlayacaklar, ‘Hey yaşasın’ diyecekler, öyle bir şey değil. Herkes herkesi eleştiriyor çünkü öyle bir elektrik var herkeste. 'Seni seviyorum' desen küfrediyorsun gibi geliyor insana, şu an öyle bir moddayız” yorumunda bulundu.

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