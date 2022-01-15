Künye
Kıbrıs 11
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tartıştığı Eşini Bıçak Gösterip Ölümle Tehdit Eden Eşi, Tutuklu Yargılanacak
Ölümle tehdit
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ artabilir”
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ...
Her şeyi itiraf etti
Her şeyi itiraf etti
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!

Avşar'dan 'simit' açıklaması: Söylediğim her şeyin arkasındayım

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" şeklindeki ekonomik kriz yorumu, uzun süre sosyal medyanın gündeminde kalmıştı. Son olarak gazetecilerin 'simit' sorusunu yanıtlayan Avşar, geri adım atmayarak, "Ben bir şeyi bir kere söyledim mi, söyledim. Söylediğim her şeyin de arkasındayım" ifadelerini kullandı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 21:40
0 Okunma
Avşar'dan 'simit' açıklaması: Söylediğim her şeyin arkasındayım
banner108

Hülya Avşar’ın, magazin muhabirlerinin "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. 

Avşar verdiği yanıtta, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Avşar'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, aralarında ünlü isimlerin de dahil olduğu binlerce kişi söz konusu ifadelere tepki göstermişti.

Simit açıklaması hala gündemdeki yerini koruyan ünlü isim, Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, önceki gün Tarabya'da görüntülendi. Avşar, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SİMİT AÇIKLAMASININ ARKASINDAYIM" 

Avşar, 'simit' açıklamasıyla ilgili olarak "Şu anda konuşacak bir konu olsa seve seve, inanın yok. Ben bir şey bir kere söyledim mi, söyledim. Söylediğim her şeyin de arkasındayım. Her zamanda arkasında olacağım" şeklinde konuştu.

İZZET YILDIZHAN'IN AÇIKLAMASI SORULDU

Meslektaşı İzzet Yıldızhan’ın "Sahneye külotla da çıkmasınlar bir zahmet" açıklaması hatırlatılınca Avşar, "Sahne şov yeri zaten, ben çok beğeniyorum. İsteyen çıkabilir. Demokrasi var” ifadelerini kullandı.

İddialı kostümlerinin sahne adabına aykırı olduğu iddiasına ünlü şarkıcı, "O zaman girip sosyal medyadaki sanatçılara da bakmayacaklar. Bunlar saçma sapan şeyler. Böyle bir şey olabilir mi? Eğer demokrasi denen bir şey varsa, herkes istediği gibi davranır. Ben buna cevap vermek bile istemiyorum" karşılığını verdi.

NE OLMUŞTU?

Daha önce "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" sözleriyle gündeme gelen türkücü İzzet Yıldızhan, son olarak konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan ünlü isimleri eleştirmiş, Yıldızhan'ın ifadeleri sosyal medyada tepki çekmişti. 

Hadise, Hande Yener ve Gülşen gibi ünlü isimlerin sahnede giydiği iddialı kostümleri eleştiren İzzet Yıldızhan, şunları söylemişti:

“Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz.”

Ünlü türkücünün açıklamaları kısa zamanda sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda ünlü isimden de Yıldızhan'a tepki gelmişti.

Anahtar Kelimeler:
Hülya AvşarGerekirse Simit YenecekEkonomik Kriz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi
Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi
Koronavirüste beklenen haber sonunda geliyor mu?
Koronavirüste beklenen haber sonunda geliyor mu?
MasterChef Hasan Biltekin'in final tabağı sosyal medyada topa tutuldu!
MasterChef Hasan Biltekin'in final tabağı sosyal medyada topa tutuldu!
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim