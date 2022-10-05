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Aydemir Akbaş: Beyhan ile ayrıyız, yalnız ölmekten korkuyorum

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yarım asırdan fazla süredir Beyhan Akbaş le evli olan Aydemir Akbaş eşi ile ayrı yaşadıklarını açıkladı.

05 Ekim 2022 Çarşamba 16:21
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Aydemir Akbaş: Beyhan ile ayrıyız, yalnız ölmekten korkuyorum



'YALNIZ ÖLMEKTEN KORKUYORUM'

*Eşim Beyhan demans hastası oldu. Kız kardeşinde kalıyor ben yalnızım. Şimdi endişe duymaya başladım bir şey olsa ne olacak. Geçenlerde 'yaşlı adam evinde öldü, kediler yedi' diye bir Haber okudum. Bende koah var. Kalp falan yok ama kalbin ne yapacağı belli olmaz... Bu durum benim huzurumu kaçırmaya başladı.

* Biz Beyhan ile 60 senedir beraberiz. Otelde mi yaşasam diye düşündüm. Huzurevine mi yerleşsem dedim. Sonra düşündüm, çalışıyorum. Oradan gelip gitmek zor olacak.

'BEYHAN'I GÖRMÜYORUM'

* Hastalıktan beri kız kardeşinde kalıyor. Onu görmüyorum. Görmek de istemiyorum. 1-2 ay oldu, en fazla 3 ay... Onun gelmesini de istemiyorum. Beni özlüyormuş. Kardeşi de aklı başında bir kız umut vermek istemiyor.

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