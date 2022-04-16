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Aygün Aydın Ramazan programı izledikten sonra...

Adını Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ile duyuran Aygün Aydın, sabah sahur programını izlerken hikaye paylaştı. Aynı günün akşamı da kulübe giderek alkol aldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

16 Nisan 2022 Cumartesi 09:48
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Aygün Aydın Ramazan programı izledikten sonra...

Son zamanlarda yaptığı her hareketle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü isim Aygün Aydın, Ramazan ayında oruç tuttuğunu açıklamıştı.

Instagram hesabını aktif kullanan isimlerin başında yer alan Aygün Aydın, her akşam hikaye kısmından gün içinde işlediği sevap ve günahları takipçileriyle paylaşıyor.

Geçtiğimiz gün Mehmet Fatih Çıtlak'ın sahur programını izlerken hikaye paylaşan Aygün Aydın o günün akşamında kulübe giderek alkol alması takipçilerini şaşırttı.

Gün sonunda yine günah ve sevap çetelesini paylaşan Aydın, 3 saat kendini tutmasının ardından son 10 dakikada alkol aldığını itiraf etti.

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