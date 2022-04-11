Aylık harcadığı para şoke etti!

Armağan Çağlayan'ın sunduğu Zor Ama Yine De Sor serisinin konuğu Mika Can Raun oldu. Yaptırdığı estetik müdahaleler ile ilgili açıklamada bulunan Mika Can Raun, hiçbir zaman çektiği videoları silmeyeceğini söyledi.

TikTok fenomeni olarak tanınan ve YouTube ve Instagram'da kısa sürede çok takipçi edinen Mika Can Raun son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündemde. Tüm yüzüne estetik yaptırdığını söyleyen ünlü isim açıklamasında ayda yaklaşık ne kadar harcadığını da açıkladı.

Mika Can konuşmasında "Ayda yaklaşık ben rahat bir 50 bin harcıyorumdur. Alışverişte aptalca şeyler alıyorum. Aynı şeyin birkaç rengini alıyorum. Bunun için psikolojik destek almam lazım" dedi.