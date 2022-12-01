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Aynı anda üç kadınla... Ayılıp ayılıp bir daha bayıldı!

Nijerya’da kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir adamın aynı anda 3 kadınla cinsle ilişkiye girdikten sonra fenalaştığı anlara yer verildi. Kadınların desteği olmadan ayakta durmakta zorlanan adama ilk müdahaleyi çevrede bulunan kişiler yaptı. Sandalyeye oturtulan adamın ayılması için yüzüne su atıldı.

01 Aralık 2022 Perşembe 11:31
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Aynı anda üç kadınla... Ayılıp ayılıp bir daha bayıldı!



Nijerya’da bir evde çekildiği iddia edilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam üç kadınla aynı anda cinsel birliktelik yaşamak istedi. Tüm uyarılara rağmen isteğini hayata getirme konusunda ısrarcı davranan ismi açıklanmayan adam yaşadığı cinsel birlikteliğin ardından fenalaştı. Olay yerine gelen kişilerin kendisine getirmeye çalıştığı adam tek başına dahi ayakta durmakta zorlanırken dakikalar içinde defalarca bayıldı.

YÜZÜNE SU ATTILAR

Yürüyemediği için bir kadın tarafından taşınan adam önce bir sandalyeye oturuldu. Ardından ise sağlık görevlileri olay yerine gelene kadar çevredekiler tarafından yüzüne su atıldı. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

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