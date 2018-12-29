Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çinli Bilim İnsanları Bakırı Neredeyse Altına Dönüştürdü
Çinliler bakırı altına dönüştürdü
2018'in en önemli 10 bilim haberi
2018'in en önemli 10 bilim...
Malezya'da 100 kilogramlık piton bulundu
100 kilogramlık piton bulundu
Apple'a şikayet yağmuru
Apple'a şikayet yağmuru
Güneş Sistemi'nde inanılmaz olay: Uranüs yan yattı!
Uranüs yan yattı!
banner40

Ayşen Gruda solunum cihazına bağlandı

29 Aralık 2018 Cumartesi 16:50
Ayşen Gruda solunum cihazına bağlandı

Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü oyuncu Ayşen Gruda'nın doktorları, sanatçının durumunun kötüye gittiğini açıkladı. Gruda bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazına bağlandı.

Şiddetli mide ağrısı şikayetyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü oyuncu Ayşen Gruda'nın doktorları sanatçının son durumu hakkında bilgi verdi. 74 yaşındaki oyuncunun tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Ayşen Gruda’nın yoğun bakımda devam eden tedavisi bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir" denildi.

İşte hastanenin açıklaması: 

"Türk Sinema ve Tiyatrosu’nun Duayen isimlerinden Sevgili Ayşen Gruda'nın durumu ciddiyetini korumaktadır ve tedavisi Derindere Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde devam etmektedir. Bir süredir ileri evre pankreas kanseri sebebiyle hastanemizde tedavi gören değerli tiyatro sanatçımız Ayşen Gruda’nın yoğun bakımda devam eden tedavisi bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

AYŞEN GRUDA KİMDİR? 

Türk Sineması ve Tiyatrosu'nun Domates Güzeli lakaplı oyuncusu. Ayşen Gruda, 30 Kasım1945 tarihinde Erman Ailesi'nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy'de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı.

İLK ROLÜNÜ 1962'DE CANLANDIRDI

banner41

Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında Kongre Eğleniyor adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı Domates Güzeli Nahide Şerbet karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi’nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Bu evlilik uzun sürdü. Ayşen Gruda, Yılmaz Gruda’dan boşandıktan sonra da soyadını kullanmayı sürdürdü. Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit’le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.

ROL ALDIĞI FİLMLER

Ayşen Gruda, Mum Söndü, Deve Kuşu Kabare, Hababam Sınıfı Müzikali, Yedi Kocalı Hürmüz gibi ve müzikallerde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Hababam Sınıfı, Neşeli Günler gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı Pek Yakında adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.﻿​

banner22
Son Güncelleme: 29.12.2018 16:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miley Cyrus oyuncu sevgilisi Liam Hemsworth ile evlendi
Miley Cyrus oyuncu sevgilisi Liam Hemsworth ile evlendi
Defne Samyeli sürprizi!
Defne Samyeli sürprizi!
Hazar Ergüçlü BBC dizisinde rol alacak
Hazar Ergüçlü BBC dizisinde rol alacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim