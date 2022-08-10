B Young, La Nouba’da sahne alacak

Londra’da RnB tarzında ilk 100 sanatçı arasında gösterilen ve son yıllardaki çıkışını devam ettiren B Young, La Nouba’da sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatacak.

B Young kimdir?

Profesyonel olarak B Young olarak bilinen 12 Ocak 1995 doğumlu Bertan Jafer, Londra Hackney'den bir İngiliz rapçi ve şarkıcı ve söz yazarıdır. Bir rapçi olmadan önce, B Young melodik rap sesini yaratarak, birkaç yıl ses mühendisi olarak çalıştı.

En çok Columbia Records aracılığıyla yayınlanan ve İngiltere single listesinde 13 numaraya kadar yükselen çığır açan single'ı "Jumanji" ile tanınır.

Kariyeri

10 Mart 2017'de B Young, ilk single'ı olan "London Boy"u yayınladı. Ayrıca İngiltere Rapçi Dave'in hit parçası "Wanna Know"u 6 Nisan 2017'de remiksledi. Ardından 7 Mayıs 2017'de yayınladığı ikinci single'ı "Cash Flow" geldi.

25 Ağustos 2017'de B Young, "Been Wavey"yi yayınladı. YouTube'da 11 milyondan fazla görüntülenen şarkı, B Young'ın ilgi görmesine yardımcı oldu ve Jumanji'nin ulaştığı zirvelere ulaşmasına izin verdi.

5 Ocak 2018'de B Young, İngiltere listesine 64 numaradan giren ilk stüdyo single'ı "Jumanji"yi yayınladı. O zamandan beri ilk 20'de altı hafta ve ilk 100'de yirmi dört hafta geçirerek 13 numaraya kadar yükseldi.

B Young İngiltere listelerinde ve İngiltere R&B listelerinde 5 numarada yer alıyor. O yılın ilerleyen saatlerinde, ikisi de İngiltere listelerine giren "079ME" ve "Juice" albümlerini çıkardı. 079ME, Birleşik Krallık listelerinde 23 numarada ve Birleşik Krallık R&B listelerinde 12 numarada zirveye ulaştı. İlk 100'de 16 hafta geçirdi. Juice, İngiltere listelerinde 96 numaraya ulaştı.

Temmuz 2019'da B Young, İngiltere listelerinde 44 numaraya kadar yükselen Gucci Demon'u yayınladı. Bunun dışında, herhangi bir sosyal medya platformunda neredeyse hiç aktif olmadığı ve sadece bir single çıkardığı için B Young için sakin bir yıldı.

13 Şubat 2020'de B Young, "Wine"ı yayınladı. Yaklaşan bir projeyle geçen yıl daha sık müzik yayınlama sözü verdi. 19 Mart 2020'de "Want2"yi yayınladı. Ağustos 2020'de Tion Wayne'in yer aldığı "Last Night"ı çıkardı.