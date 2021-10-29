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Babam hayatta olsa onaylardı

Babasının cenazesinde siyah mini bir elbise ile topuklu ayakkabılar giyen ve ardından tabutun başında verdiği 'seksi poz'la tepki çeken fenomen Jayne Rivera, “Babam hayatta olsa onaylardı” diyerek kendini savundu.

29 Ekim 2021 Cuma 11:25
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Babam hayatta olsa onaylardı
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Açık tabut ritüeliyle düzenlenen cenazede Miami’da yaşayan fenomen Jayne Rivera babasının tabutu önünde verdiği pozları paylaşmış ve tepki çekmişti.

Sosyal medya kullanıcıları Rivera’yı babasının cenazesini fotoğraf çekimi yapma fırsatı olarak kullanmakla suçladı. Bir kullanıcı 'Jayne Rivera nasıl gerçek bir insan olabilir ve bunun iyi bir fikir olduğunu nasıl düşünür' yorumu yaparken bir başka kullanıcı da 'cenazeyi seksi yas elbisesini sergileme fırsatı olarak gördüğünü' dile getirmişti.

Tepkiler üzerine yanlış bir şey yapmadığını ve yaptıklarının arkasında olduğunu savunan Rivera, hayatta olsa babasının da onaylayacağını söyledi.

Babasının sık sık sosyal medya paylaşımlarında yer aldığını belirten fenomen “Herkesin sevdiği birini kaybettiğinde başa çıkma şekli farklıdır. Bazıları daha geleneksel yollardır bazıları da tabu olarak görülebilir. Ben babam yanımdaymış gibi poz verdim, tıpkı daha önce birçok kez yaptığımız gibi” dedi.

Paylaşımında herhangi bir kural ihlali yapmadığı halde Instagram hesabına erişemediğini belirten Rivera “Sekiz yıldır izleyici kitlemi oluşturmak için çok çalıştım. Dışarıdan insanlar kitabı kapağına bakarak yargılıyor. Kitabın niyetini anlamaya ya da altında yatan anlamı görmeye zahmet etmiyorlar” diye konuştu.

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