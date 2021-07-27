Babasından 5 yaş büyük milyarderle evlendi!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin talihsiz gelini Diana Spencer'ın erkek kardeşi Charles Spencer'ın büyük kızı Lady Kitty Spencer, uzun süredir birlikte olduğu Michael Lewis ile İtalya'da evlendi. 30 yaşındaki gelin Kitty Spencer ile 62 yaşındaki milyader Michael Lewis'in evlilik töreni Frascati'de bulunan Villa Aldo Brandi'de hayatlarını birleştirdi.

Babası gitmedi ama kardeşleri yalnız bırakmadı

Dünya jet sosyetesinden ve gösteri dünyasından çok sayıda konuğun katıldığı törende gelinin babası Kont Charles Spencer ise yoktu. Törende eksik olanlar arasında gelin Kitty'nin halası Prenses Diana'nın çocukları, yani kuzenleri Prens Harry ile Prens William da yer almadı. Gelin Kitty'ye erkek kardeşleri Louis ile Samuel eşlik etti. Tam adı Katherine Eleanor olan Kitty'nin ikiz kız kardeşleri Amelia ve Eliza da onu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Beş farklı kıyafet

Model olarak görev yapan Lady Kitty Spencer, törende gelinliği de dahil ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan beş farklı kıyafet giydi. Kitty Spencer'ın tepeden tırnağa dantelden oluşan gelinliği ve diğer dört kıyafeti Dolce Gabbana imzasını taşıyordu. Duvağa Kitty Spencer'ın düğün sırasında giydiği diğer kıyafetleri de en az gelinliği kadar gösterişliydi.

Kızının düğününe katılmadı

Düğünün dikkat çeken ayrıntılarından biri de gelinin babası Charles Spencer'ın kızının bu mutlu gününü kaçırmasıydı. Kızı Kitty, Michael Lewis ile evlenirken babası Charles Spencer ise İngiltere'deydi. Bununla ilgili olarak çeşitli spekülasyonlar da yapıldı. Bir iddiaya göre, İtalya, corona virüs nedeniyle ülkesine gidenlere beş günlük karantinayı şart koştuğu için Charles Spencer törene katılmadı. Fakat 57 yaşındaki Spencer'ın sosyal medya paylaşımlarında kızının düğününden hiç söz etmemesi bu evliliği onaylamadığı yorumlarına neden oldu.

Aile tacını takmadı

Gelin Kitty Spencer, törende duvağıyla birlikte ailesine ait Spencer tacını takmadı. Bu da üzerinde konuşulan konulardan biriydi. Taç en çok Prenses Diana'nın Prens Charles ile evlendiği düğün nedeniyle hatırlanıyor. Diana'nın ablaları Jane ile Sarah da evlenirken bu tacı takmışlardı. Diana, ölümüne kadar bu tacı kendi koleksiyonunda muhafaza etti. Fakat trajik ölümünden sonra taç asıl sahibine yani Spencer ailesine geri döndü.

Kötü anılar canlanmasın diye

Kitty'nin düğününde bu tacı takmamasıyla ilgili yorumlar da var. Bunlar arasında en çok öne çıkan ise halası Prenses Diana ile ilgili olan. Lady Kitty Spencer'ın; halası Diana ile özdeşleşen bu tacı takarak kötü anıları canlandırmak istemediği ileri sürülüyor.

Babası üç kez evlendi

Lady Kitty Spencer, babası Charles Spencer'ın Victoria Aitken ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen çocuklarından biri. 1989 ile 1997 arasında evli kalan çiftin Kitty dışında Louis ve Samuel adında iki oğlu ile Amelia ve Eliza adında ikiz kızları bulunuyor. Kitty'nin babası Charles Spencer, Victoria Aitken'den boşandıktan sonra 2001 ile 2007 arasında Caroline Freud ile bir evlilik yaptı. 2011 yılında da Karen Spencer ile hayatını birleştirdi.

Halası öldüğünde 6 yaşındaydı

Tam adı Kitty Eleanor Spencer olan Lady Kitty Spencer, ailesinin en büyük çocuğu. Kariyerini moda alanında yapan Spencer'ın annesi Victoria Aitken de eski bir model. Annesi ile babası Kont Spencer, 1989'da evlenip 1997'de boşandı. Kitty Spencer, halası Daina trajik kazada öldüğünde henüz 6 yaşındaydı. Prens Harry ve Prens William'ın annesi Prenses Diana'nın erkek kardeşinin kızı olan Lady Kitty Spencer, son dönemde İngiltere'de cemiyet hayatının en çok dikkat çeken üyelerinden biri. Spencer, modellik ve tasarımcılık yapıyor.

Aralarında 32 yaş fark var

Lady Kitty Spencer, kuzeni Prens Harry'nin Meghan Markle ile evlendiği gün törenin en çok ilgi gören konuğu olmuştu. Spencer, şıklığı ve güzelliğiyle uzun süre konuşulmuştu. Kitty Spencer, Michael Lewis'den önce gayrimenkul yatırımcısı İtalyan iş adamı Kont Niccolò Barattieri di San Pietro ile aşk yaşıyordu.