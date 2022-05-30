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Bahar Candan "Dolar sürekli yükseliyor" diyerek hesabındaki parayı paylaştı

Bahar Candan yine ilginç bir paylaşıma imza atarak dikkat çekti. İşte Benim Stilim'in öne çıkan yarışmacısı Bahar Candan, son olarak doların sürekli yükseldiğini söyleyerek hesabındaki parayı paylaştı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:39
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Bahar Candan "Dolar sürekli yükseliyor" diyerek hesabındaki parayı paylaştı

Dubai seyahatinde kendisine eşlik edecek bir arkadaş arayan Bahar Candan, ilanda hem kriterlerini sıralamış hem de işe alınacak kişinin hangi haklardan yararlanabileceğini söylemişti. İşte Benim Stilim ile tanındıktan sonra paylaşımları ile gündeme gelen Bahar Candan son olarak hesabındaki parayı paylaştı.

"DOLAR YÜKSELİYOR"

"Dubai'ye benimle gelecek arkadaş arıyorum. 18-23 yaş, 1.70 cm ve üzeri, 56-60 kilo görünüşündeki kızlar. 7 yıldızlı otel, benimle business class uçma ayrıcalığı. Her gün 300 dolar, toplam 6 gün. Hemen başvurun" sözleriyle gündem olan Bahar Candan paylaşımında şunları yazdı:

bahar

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