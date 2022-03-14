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Bahar Candan duştan çıplak fotoğrafını paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında soyunup sıvıyağ ile yıkanan Bahar Candan tepki çeken hareketlerine devam ediyor. Bahar Candan gece yarısı duş sırasında verdiği pozu hiçbir sansür uygulamadan paylaşınca yorum yağdı. Candan'a "Sen artık kafayı yedin" yorumları geldi.

14 Mart 2022 Pazartesi 08:58
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Bahar Candan duştan çıplak fotoğrafını paylaştı!
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İşte Benim Stilim'e yarışmacı olarak katılan Bahar Candan o günden bugüne popülerliğini artırdı. Gerek absürd hareketleri gerek lüks yaşantısı gerekse olay pozlarıyla adından söz ettiren Bahar Candan şimdilerde Seyhan Soylu'nun kanatları altında, Al Sana Haber programında yorumculuk yapıyor.

Sıvı yağa yapılan zammı az bulan Bahar Candan başından aşağı sıvı yağ döküp absürd hareketler yapınca tepki çekmişti. Bahar Candan sosyal medyada bu hareketlerin dozunu artırdı.

BOYDAN FOTOĞRAFI KOYUNCA...

Bahar Candan gece yarısı duştan çıplak pozunu paylaşınca büyük tepki aldı. Candan'a "Gülşen den sonra daha fazla ne yapabilirim yarışı" diyenler varken paylaşımı silmesi gerektiğini söyleyenler de vardı.

Gelen tepkilerin bir kısmı şöyle:

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  • Sen iyice şaşırdın yahu be ne hal
  • Sil bunu ayıp
  • Ben utandım senin yerine
  • Paran mı kalmadı?

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