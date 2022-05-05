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Bahar Öztan'dan üzen haber!

'Şaşkın Milyoner' ve 'Ortadirek Şaban' gibi Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarında rol alan Bahar Öztan'dan üzücü bir haber geldi. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan 4. kez kansere yakalandı.

05 Mayıs 2022 Perşembe 15:19
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Bahar Öztan'dan üzen haber!

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen, Şaşkın Milyoner' ve 'Ortadirek Şaban' gibi Yeşilçam'ın önemli yapımlarında rol alan oyuncu Bahar Öztan'ın rahatsızlığı nüksetti. Yaşamını Bodrum'da sürdüren oyuncu daha önce 3 kez kanseri yendi.

Şu sıralar Bodrum'da ailesiyle vakit geçiren Öztan'ın, kanserle mücadelesine yeniden başladığı öğrenildi. HaberTürk'ün iddiasına göre; kolon kanserine yakalanan Öztan'ın tedavi sürecinin iyi gittiği ifade edildi.

"GÜÇLÜ BİR KADINIM"

Öztan daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım." demişti.

Ekran Alıntısı

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