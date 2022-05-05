Kuzey Kıbrıs'ın en seçkin otellerinden biri olan Les Ambassadeurs Hotel’in Girne Marina kısmında yer alan Balcony Restoran hizmete girdi.

Yunan mutfağın eşsiz lezzetlerin yanı sıra yurt dışından gelen Yunan aşçıların yemekleriyle ayrı bir renk katan mekanın açılışına çok sayıda seçkin insan katıldı.

Açılış gecesine Yunan müziğin sevilen isimlerinden Cefi sahne aldı.

Geceye katılan konuklar kültürel şarkılarla coşarken Yunan mutfağındaki çeşitlilikle de müthüş bir damak zevki yaşadılar...