Barış Akarsu'ya benzerliği şaşırttı!

29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum'a beş km mesafedeki Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçiren rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu, kaldırıldığı hastanede beş gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 4 Temmuz 2007'de hayatını kaybetmişti.

Hayat hikayesi sinema filmine aktarılacak ünlü şarkıcıya hayat verecek isim, müzikle de ilgilenen ve son olarak final yapan 'Elkızı' dizisinde rol alan İsmail Ege Şaşmaz olmuştu.

"BARIŞ AKARSU'YA BENZİYORUM"

Şaşmaz, yeni rolüyle ilgili; "Barış Akarsu'ya benziyorum. Onun eserlerini seviyordum ve söylüyordum. Barış Akarsu olmak demek saçları uzatmak demek. Bir de tuhaf oldu; onun vefat ettiği yaştayım" demişti.

ASLI BEKİROĞLU DA KADRODAYDI

Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden filmde oynayacak isimler biri de son dönemin popüler oyuncularından Aslı Bekiroğlu olmuştu. Önceki akşam bir ödül törenine katılan Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı Barış Akarsu'nun hayatının konu alınacağı film hakkında konuştu. Ünlü isim, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Zeynep'i canlandıracağını söyledi.

"NE DİYEYİM BAŞI SAĞ OLSUN!"

Muhabirlerin, "Barış beyin trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?" sorusuna Aslı Bekiroğlu gülümseyerek, "Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun ne denir? Tövbe yarabbim" yanıtını verdi.

ÖZÜR DİLEDİ, PROJEDEN AYRILDI

Bu sözleri tepki çeken oyuncu, gelen eleştirilerin ardından ise Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, özür dileyerek rol alacağı filmden ayrıldığını duyurdu. Bekiroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için ipucu verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğundan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum.

ASLI YERİNE ALİMA GELDİ

Yapım şirketi Bekiroğlu yerine Kanal D'de ekrana gelen 'Üç Kız Kardeş' dizisinde rol alan Almila Ada'yla anlaştı. Ada, yapımda Akarsu'nun kız arkadaşı Zeynep'e hayat verecek. Önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak filmde şarkıcıyı ise İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak. Ada, oyuncu kadrosu ve ekiple bir araya gelerek, rolüne çalışmaya başladı.

FİLMİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI

Fikri Harika Prodüksiyon, Özgür Tari imzalı "Barış Akarsu Merhaba" filminin çekimleri tamamlandı. Proje için hazırlanan İsmail Ege Şaşmaz, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

BARIŞ AKARSU'YA İKİZİ KADAR BENZEDİ

Şaşmaz, 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yüzünün ilk kez görüldüğü bir kareyi paylaştı. Oyuncunun "Merhaba" notuyla yaptığı paylaşımda Akarsu'ya ikizi kadar benzemesi görenleri şaşkına çevirdi. Oyuncunun benzerliği karşısına etkilenen oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, "Tüylerim diken diken oldu" yorumunu yaptı.