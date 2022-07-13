Barış Arduç, hanımcı çıktı

Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerinin ardından ani ve sade bir nikahla dünyaevine girdi.

Aşklarını sosyal medyadan uzak yaşayan çift, bu sıralar bebek heyecanı yaşıyor.

7,5 hamile olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un evlilikleri ilk günden beri çok konuşuluyor.

İkili bu kez romantizmle gündeme geldi.

Karısının baş harfini boynuna astı

Bir hayranıyla fotoğraf çektiren Barış Arduç'un boynuna taktığı 'G' harfli kolye, dikkat çekti.

Eşinin baş harfini göğüsünde taşıyan Arduç gönülleri feth etti.

"Kendimiz gibi davranıp eğleniyoruz"

Bir diğer yandan geçtiğimiz dönemlerde Barış Arduç, ilişkilerini şu ifadelerle anlatmıştı;

"Bizim hikayemiz sette başlamadı. Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimizde gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz.

"Birbirimize adlarımızla hitap ederiz"

Komik insanı herkes sever. Hayat o kadar da ciddiye alınacak bir hikaye değil. Hiç süslü laflarımız yok. Birbirimze adlarımızla hitap ederiz. Düzen ve istikrar benim için her zaman daha makbul.

"O resmin içinde bulunduğum için kendimle gurur duyuyorum"

Bir senede 15 ilişki yaşamış bir adamdan ziyede, iki senedir çok güzel bir ilişkiye sahip bir adam olarak o resmin içinde bulunduğum kendimle gurur duyuyorum."