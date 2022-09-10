Barış Arduç ile Gupse Özay'ın kız bebekleri dünyaya geldi

Gupse Özay ile Barış Arduç ilk kez ebeveyn oldu. Çiftin bir kız bebekleri dünyaya geldi.



Deliha setinde tanışan ikili, 2020 yılında evlenmişti.



Arduç daha önce muhabirlerin 'bebek' sorularını yanıtlayarak, "Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz" demişti.



Özay da konuya ilişkin açıklamasında, "Anne olmayı çok istiyorum" diye konuşmuştu.