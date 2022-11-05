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Barış Manço'nun hayatı film oluyor

Şarkıları, imza attığı programlar, renkli kişiliğiyle 7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kuran Barış Manço'nun hayatı beyazperdeye taşınıyor.

05 Kasım 2022 Cumartesi 14:20
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Barış Manço'nun hayatı film oluyor



"Dönence"den "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa"ya unutulmaz şarkılara imza atan, yaptığı televizyon programıyla Türkiye ile dünya arasında kültürel köprü kuran, Adam Olacak Çocuklar yetiştiren Türkiye'nin en önemli değerlerinden Barış Manço'nun hayatı beyazperdeye taşınıyor.

1999 yıında 56 yaşında hayata veda eden ve on binlerce kişinin katılımıyla sonsuzluğa uğurlanan sanatçıyı canlandıracak isim henüz belli olmadı. Filmin çekimlerinin ise 2023'te başlaması planlanıyor.

Timur Savcı ve Cemal Okan, sanatçının hayatını filme çekmek için çalışmalara başladı.

Filmde Barış Manço'yu kimin canlandıracağı ve yönetmen koltuğunda kimin oturacağı henüz netlik kazanmadı.

Barış Manço'nun müzikal kariyerine odaklanacak filmin çekimlerinin 2023 yılında başlaması planlanıyor.

2 Ocak 1943'te İstanbul'da dünyaya gelen Barış Manço, TSM sanatçısı annesi Rikkat Uyanık sayesinde müziğe gönül verdi.

İlk gitarını manevi babası Muhittin Kocabaş'ın aldığı sanatçı, ilk 45'lik plağını 1962 yılında yayınlandı.

1963'te Galatasaray Lisesi'nden sonra üniversite eğitimi almak için gittiği Fransa'da üç 45'lik plak çıkardı. 1968 - 1969 yılları arasında Türkiye'de Kaygısızlar grubuyla sekiz 45'liğe imza attı.

1970'de "Barış Manço Ve..." adını verdiği yeni grubuyla yayınladığı ve büyük satış rakamı yakalayan "Dağlar Dağlar" ile kitlelerce tanındı.

Kariyeri boyunca birlikte çalıştığı Kurtalan Ekspres grubuyla 1972'de bir araya geldi. Şarkıları kadar renkli kostümleri ve aksesuvarlarıyla da dikkat çekti.

18 Temmuz 1978'de Lale Çağlar ile evlendi, bu evlilikten iki oğlu oldu. Kariyeri boyunca çocuklara ve gençlere özel birçok şarkı yazdı, şarkılarında atasözlerine, deyim ve deyişlere sıklıkla yer verdi.

1988'de başlayan "7'den 77'ye" adlı televizyon programı ile bir neslin hayatına dokundu. 1 Şubat 1999'da kalp krizi sonucu 56 yaşında hayata gözlerini yumdu... 7'den 77'ye on binlerce kişi katıldığı cenaze töreniyle sonsuzluğa uğurlandı.

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