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Başı sahte hesapla dertte! Soluğu savcılıkta aldı

Başarılı oyuncu Birce Akalay, Twitter'da adına sahte hesap açıldığını görünce savcılığın yolunu tuttu. Sosyal medya hesabından hesabın kendisine ait olmadığını söyleyen oyuncu, Bölücü, provoke edici ve tarafıma ait olmayan ifadeler içeren bu çirkin hesap hakkında şikayette bulundum" dedi.

31 Temmuz 2022 Pazar 10:52
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Başı sahte hesapla dertte! Soluğu savcılıkta aldı
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Peş peşe yayınlanan Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizilerindeki başarısıyla adından söz ettiren Birce Akalay'ın başı sahte hesaplar yüzünden derde girdi. Adına açılan Twitter hesabını gören oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sevenlerini uyardı.

"BÖLÜCÜ VE PROVOKE EDİCİ İFADELER KULLANILIYOR"

Twitter'da adına sahte hesap açıldığını ve paylaşımlar yapıldığını gören Birce Akalay, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Şahsım adına kötü niyetli kişiler tarafından açılmış bu sahte hesabın tarafımla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Bölücü, provoke edici ve asla tarafıma ait olmayan ifadeler içeren bu çirkin hesap hakkında gereken şikayette bulunduğumu belirtmek isterim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

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