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Batmanın imkânsız olduğu göl: Ölüdeniz

Lut Gölü ya da diğer adıyla Ölüdeniz, İsrail, Filistin ve Ürdün arasında kalan Ölüdeniz. Bir zamanlar Lisan Denizi'nin bir parçası olan ancak suların çekilmesiyle göle dönüştü. Ölüdeniz ya da diğer adıyla Lut Gölü, bugün dünyanın en tuzlu üçüncü gölü. Öyle ki gölde hiç yüzme bilmeyenlerin bile batması neredeyse imkansız.

16 Haziran 2021 Çarşamba 09:45
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Batmanın imkânsız olduğu göl: Ölüdeniz

Günümüzde turistlerin sırtüstü durup kitap veya gazete okudukları, hatta kimilerinin uyukladığı bu göl, ilginç fotoğraflara da ev sahipliği yapmasıyla ünlü.

Asya ve Afrika'nın birbirine en çok yaklaştığı bölgede bulunan Ölüdeniz, çok eski devirlerde Lisan Denizi'nin bir parçasıydı.

Suların çekilmesiyle göle dönüşen Ölüdeniz, günümüzde dünyanın en özel bölgelerinden biri olarak bilinir.

%33'e ulaşan tuz oranıyla Ölüdeniz, dünyadaki en tuzlu üçüncü su kaynağıdır.

Tuzlu olarak bilinen Adeniz'de bu oranın ortalama %3 olduğunu hatırlatalım.

Antarktika'daki Don Juan Gölü (%40) ve Asal Gölü (%35) tuz oranı bakımından Ölüdeniz'i geçebilen iki yerdir.

Yüksek tuz oranı sayesinde burası yüzme bilmeyenler için bile oldukça cazip bir rotadır.

Dünya üzerinde deniz seviyesinden en alçaktaki göl olan Ölüdeniz'de yüzme bilmeseniz de batmanız imkansıza yakın. Ölüdeniz, deniz seviyesinden 350 metre aşağıdadır.

Gölde yüzen pek çok insan vaktini sırt üstü dinlenerek de geçiriyor. Göldeki maksimum derinlik 370 metre civarında.

Anahtar Kelimeler:
Lut GölüÖlüdeniz
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