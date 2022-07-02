Batuhan Karacakaya akaryakıt fiyatlarını görünce isyan etti

6 aydır Survivor'da mücadele eden oyuncu Batuhan Karacakaya, son günlerin en çok konuşulan ismi. Survivor'da finale kalan ancak SMS oylamasında geride kalan Karacakaya, Türkiye'ye dönünce artan akaryakıt fiyatlarıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. 200 TL'lik benzin almasına rağmen benzin göstergesinde artış olmadığını gören Karacakaya, sosyal medya hesabından "Hayır" diyerek bağırdığı bir videoyu yayınladı.