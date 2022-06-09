Bebekli paylaşımı tepki çeken Mükremin Gezgin'den savunma!

Mükremin Gezgin TikTok doğum videosuyla büyük tepki çekti. TikTok'ta kendisine 9 aydır hamile süsü vererek geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve ameliyat masasında kurduğu operasyon mizanseniyle bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayan Mükremin Gezgin'e paylaşımı sonrası soruşturma açıldı.

TikTok hesabı kapatılan Mükremin Gezgin, Instagram'dan yaptığı açıklamada kendini savundu.

TikTok fenomeni savunmasında "Benim nasıl bir kişiliğe sahip olduğum sizi ne kadar ilgilendirebilir ki? O kadar kadın cinayeti, çocuk katili oluyor. Onlara sesiniz çıkmıyor da gücünüz bana mı yetiyor? Beni seven bu halimle bile seviyor, saygı gösteriyor. Sizin saygınız sizin kadar. Arkadaşlar cidden yapmayın artık dayanamıyorum" dedi.