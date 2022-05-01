Beklenen düğün geçekleşti

Magazin dünyasının son dönemde en çok konuşulan olayı Hadise-Mehmet Dinçerler aşkı...

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan hemen sonra kalbini Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise'nin ilişkisi gündemden düşmüyor.

İmam nikahı yaptırdığı söylenen Hadise geçtiğimiz günlerde hamilelik iddialarına "Örf ve adetlerimize bağlıyız" diyerek yanıt vermişti.

Nişan'dan fotoğraf paylaşmıştı

Ünlü çift geçtiğimiz günlerde nişanlanmış ve o anlara ait görüntüler Hadise tarafından bir konserinde hayranları ile paylaşılmıştı.

Hadise şimdi de evlendiği iddiasıyla gündemde.

Evlendiler

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in dün akşam nikah masasına oturduğu iddia edildi.

İddiaya göre çift Çırağan Sarayı'nda aile arasında yapılan sade bir törenle dünya evine girdi.

Davetlilere fotoğraf şartı

Dünya evine giren çiftin ise sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden özel istekte bulundu.

Aile üyeleri ve salon yetkilileri, düğüne katılanlardan görüntü almamasını istedi.

Görümce dayanamadı toroğraf paylaştı

Ancak Hadise'nin görümcesi Mehmet Dinçerler'in kız kardeşi Tuğba Dinçerler çiftin fotoğraflarını olmasa bir birkaç paylaşımda bulundu.

Görümce Dinçerler önce Çırağan Sarayı'nın önünde sonra da gelin çiçeğiyle verdiği bir pozu paylaştı.

Diğer yandan daha önce aralarında kısa bir atışma geçen Demet Akalın'da bu haberden sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaparak çifti tebrik etti.

İlk tebrik Demet'ten: Çok mutlu olun

Çiftin fotoğrafını paylaşan Akalın, "Bayan Dinçerler, çok mutlu olun" notu düştü.