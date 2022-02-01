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"Benan Hanım iki kere öldü"

Nihat Doğan eşi öldürülen Ece Erken'i hedef alan açıklamalarıyla tepki çekiyor. Nihat Doğan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'e "Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kocam bu yüzden öldürüldü de..." diyerek herkesi şoke etmişti. Nihat Doğan bir diğer açıklamasında ise "Benan hanım iki kere öldü" diyerek Erken'i kızdıracak sözler söyledi.

01 Şubat 2022 Salı 13:30
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"Benan Hanım iki kere öldü"
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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası Nihat Doğan tepki çeken açıklamalarda bulundu. Nihat Doğan açıklamasında "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece?" demişti.

Bu açıklamaların ardından Nihat Doğan'dan tepki çeken yeni açıklamalar geldi.

ESKİ EŞ YORUMU ŞOKE ETTİ

Nihat Doğan bu sefer, Şafak Mahmutyazıcıoğu’ nun ilk eşini de konuya dahil etti. Doğan açıklamasında; "Benan Hanım iki kere öldü. Hem kocası elinden alındı. Hem de çocuklarının babasını toprağa verdi. Tabii ki Ece’nin acısını anlıyorum ve paylaşıyorum. Kocasının cenazesine sahip çıkışı, dik duruşu takdire şayan olsa da, Ece’nin geçmişte bir kadının canını yakması, kocasını elinden almak için yapmış olduğu bütün kötülükler de geçmişi temizlemez. Bazı kadınlar bazı erkeklere, bazı erkekler de bazı kadınlara çok iyi gelebilir, uğursuz da gelebilir" yorumunda bulundu.

Nihat Doğan'ın bu sözlerine sosyal medyada tepki geldi. Eşi ölen bir insanı Doğan'ın bu şekilde hedef alması eleştirilirken Doğan'ı destekleyenler de vardı.

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