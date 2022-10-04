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"Beni hiç böyle görmediniz"

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Prestij Meselesi filmi için tarz değiştiren oyuncu Eser Yenenler tanınmayacak hale geldi.

04 Ekim 2022 Salı 21:42
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"Beni hiç böyle görmediniz"



Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi Prestij Meselesi'nde başrollerden biri olan oyuncu Eser Yenenler, film için yeni bir tarza büründü.

Eser Yenenler Prestij Meselesi için tarz değiştirdi: Beni hiç böyle görmediniz - 2

Çekimlere başladıklarını "Prestij Meselesi filmi için start verdik. Haydi hayırlı uğurlu olsun" sözlerini kullanan Yenenler, saç ve makyaj provasından görüntüler paylaştı.

Eser Yenenler Prestij Meselesi için tarz değiştirdi: Beni hiç böyle görmediniz - 3

"BENİ HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ"

Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beni hiç böyle görmediniz:) Görmek ister miydiniz bilmiyorum ama:) Çok büyük heyecan var. 3 Şubat’ta vizyonda. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı eşimden ve çocuklarımdan özür diliyorum:) ama tüm bunlara değecek bir film geliyor. Şahane ekip şahane, harika bir yolculuk" notunu düştü.

Eser Yenenler Prestij Meselesi için tarz değiştirdi: Beni hiç böyle görmediniz - 4

Engin Hepileri ve Onur Gözeten gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı film, 3 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

Eser Yenenler Prestij Meselesi için tarz değiştirdi: Beni hiç böyle görmediniz - 5

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Mahsun KırmızıgülPrestij MeselesiMagaazin
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