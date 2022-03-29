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'Benzerliğin bu kadarına pes'

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak babası ve erkek kardeşini paylaşan başarılı ismin kardeşiyle olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

29 Mart 2022 Salı 13:38
186 Okunma
'Benzerliğin bu kadarına pes'
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla ve kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla sık sık gündeme geliyor.

En son mini etek giydiği için kendisini eleştiren takipçisine verdiği cevapla magazin gündeminde yer alan Altuğ, bu defa babasının ve erkek kardeşinin doğum gününü kutlamak için yaptığı paylaşımla gündemde!

Babasının ve erkek kardeşinin fotoğrafını paylaşan Altuğ, "Canım Babam ve canım kardeşim. İyi ki doğmuşsunuz,iyi ki ailem olmuşsunuz" notunu düştü.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Pınar Altuğ'a, kardeşiyle olan benzerliğiyle ilgili 'Benzerliğin bu kadarına pes' şeklinde yorum yapılması dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
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