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Berdan Mardini: Bana 'Berdan Taytini' diyorlar!

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile Mart 2021'de olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 43 yaşındaki ünlü şarkıcının, tayt giyip spor yaptığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Önceki akşam Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mardini, "Hakarete varan durumlar oluyor" diyerek şaşırtan açıklamalar yaptı.

01 Aralık 2022 Perşembe 11:29
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Berdan Mardini: Bana 'Berdan Taytini' diyorlar!



Berdan Mardini, tarzıyla ilgili ilginç paylaşımlara imza atmıştı. Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Berdan Mardini paylaşımına " Yeni fotolar lazım bana. Valla çekmem lazım ama ben bir deneme yapayım dedim" notunu düşmüştü. Berdan Mardini’nin yeni tarzı takipçileri tarafından birçok yorum almıştı.

TAYTLI HALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Spora verdiği önem ile göz önünde olan Mardini'nin geçtiğimiz hafta taytla spor yaptığı anlar gündem olmuştu. 44 yaşındaki şarkıcıyı spor kıyafetleriyle ve yeni tarzıyla görenler inanamadı.

"YAPILAN YORUMLAR HOŞUMA GİDİYOR"

Giyim tarzı ile bir kesimden iyi tepkiler alırken belli bir kesimden tarafından da eleştilen Mardini'ye "Giyindiğiniz kombinler çok konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz?" şeklindeki soru yöneltildi. Mardini, "Şimdi ben pembe kazak giyindiğimde biliyorsunuz. Her yıl meme kanserine destek olmak için pembe top organizyonu yapılıyor. Ben de ona destek vermek için giymiştim. En son bir ayakkabı giydim. Onu da doktorum hediye etmişti. O da olay oldu. En çok şuna güldüm. Tayt giydiğimde 'Berdan Taytini' yazmışlar. Çok komikti. Yapılan yorumlar hoşuma da gidiyor. Tabi bazen hakarete varan durumlar oluyor. Eleştiriye açık, kendimle barışık biriyim" cevabını verdi.

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