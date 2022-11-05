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Berdan Mardini tayt giyip spor yaptı!

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile Mart 2021'de olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 43 yaşındaki ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tayt giyip spor yapan Mardini'nin o görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü.

05 Kasım 2022 Cumartesi 10:59
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Berdan Mardini tayt giyip spor yaptı!



Berdan Mardini, iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile 10 yıl süren evliliğini Mart 2021'de olaylı şekilde noktaladı. Geçen günlerde Etiler'de görüntülenen Mardini, hayatının evi ile işi arasında geçtiğini ve her şeyden uzak bir yaşam sürdüğünü belirtti.

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarına hız veren şarkıcı, bu kez Instagram'da yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Tayt giyen şarkıcı, spor salonunda çektiği görüntüleri Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Mardini'nin paylaşımı binlerce beğeni ve eleştiri alarak sosyal medyayı ikiye böldü. Öte yandan Berdan Mardi'nin son hali meslektaşı Özcan Deniz'e benzetildi.

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