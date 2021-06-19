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Berdan Mardini’nin eski eşine silahlı saldırı! Bacağından vuruldu

19 Haziran 2021 Cumartesi 23:44
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Berdan Mardini’nin eski eşine silahlı saldırı! Bacağından vuruldu

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Karademir’in silahlı saldırıya uğradığı haberi magazin gündemine son dakika olarak düştü. İstanbul Büyükçekmece’de sanatçı Berdan Mardini’nin Mart ayında boşandığı eşi Fatoş Karademir silahlı saldırıya uğradı. Aracında bacağından vurulan Fatoş Karademir hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ederken saldırı anına ilişkin farklı açılardan yeni görüntüler de ortaya çıktı. İşte saldırı anına ait yeni görüntüler...

İstanbul Büyükçekmece'de sanatçı Berdan Mardini'nin Mart ayında boşandığı eşi Fatoş Karademir silahlı saldırıya uğradı. Aracına 5 kurşun isabet eden Karademir bacağından vuruldu.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Fatoş Karademir'e saldıranlar aranıyor.

Büyükçekmece Alkent 2000 sitesi güzergahında medyadana geldi. İddiaya göre sanatçı Berdan Mardini'nin Mart ayında ayrıldığı eşi Fatoş Karademir aracıyla seyir halindeyken motsikletli bir kişi yaklaştı. Ardından çıkardığı silahı peş peşe ateşledi. 5 kurşun araca isabet etti Karademir bacağından vuruldu.

Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı

Yaralanan Karademir Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul Emniyeti şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA!

Saldırı anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Farklı açılarda saldırı anı da kameralara yansıdı.

Berdan Mardini&#39;nin eski eşi Fatoş Karademir, silahlı saldırıya uğradı - Haberler Magazin

Son Güncelleme: 19.06.2021 23:55
Anahtar Kelimeler:
Berdan MardiniFatoş Karademir
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