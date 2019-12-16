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Beren paylaştı, 'Altı çıplak' yorumu yapıldı

Şimdilerde bir dijital platformda yayınlanacak olan Atiye adlı dizisiyle gündemde olan Beren Saat, sosyal medya hesabından bir dergi için verdiği pozu paylaştı. Saat'in bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bir kısmı Beren Saat'i bu fotoğrafı ile beğeni yağmuruna tutarken bir kısmı da güzel oyuncunun altının çıplak olduğunu yazdı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 17:08
Beren paylaştı, 'Altı çıplak' yorumu yapıldı

Arasının bozuk olduğu eşi Kenan Doğulu ile çıktığı Amerika tatilinden kısa bir süre önce dönen Beren Saat, Based İstanbul dergisi için çok konuşulacak pozlar verdi. Beyaz elbisesinin eteklerini açarak yerde yatıp poz veren Saat’in fotoğrafını görenler ise “İç çamaşırı giymemiş mi?” yorumunu yaptı. Başrol oynadığı Atiye dizisinin yayınlanması için adeta gün sayan oyuncu, verdiği cüretkar pozlarla herkesi şaşırttı. Saat, pozlardan birini de Instagram hesabından yayınladı. Saat, beyaz gelinliği andıran bir elbisenin altına siyah tül çorap ve siyah topuklu ayakkabı giydi. Yere yatarak elbisesinin eteklerini açıp poz veren Saat’in paylaşımını görenler ise “İç çamaşırı giymemiş mi?” sorusunu sordu.

“ALTI ÇIPLAK”

Dikkat çeken pozuyla kısa sürede binlerce yorum alan Saat’i eleştirenlerin yanı sıra övgü yağdıranlar da oldu. Beren Saat’in yaklaşık 140 bin beğeni alan fotoğrafı için şu yorumlar yapıldı:

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