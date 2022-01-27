Beşiktaş'ın eski yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de silahlı saldırıya uğradı.



Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybederken, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili iki kişi yakalandı. Kimlikleri tespit edilen üç kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

SALDIRININ AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Saldırıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaydan önce Fikret Orman'la görüştüğü öğrenildi. Akşam saatlerindeki görüşme sonrası Fikret Orman'ın restorandan "uçağım var" diye ayrıldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, bir süre sonra ise dört kişi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek için restorana geldi. Dört şüpheliden ikisi restoranın arka tarafında bulunan masada Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmeye başladı. Görüşme sırasında tartışma çıkmasıyla iki saldırgan önce masada iki el ateş etti. Ardından restoran dışından da iki el daha ateş ederek bekleyen diğer iki kişiyle olay yerinden uzaklaştı. Saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğradığı restoranın ortağı olduğu öğrenildi. Aynı restoranda 2017 yılında da Avukat Kudbettin Kaya'nın öldürüldüğü kaydedildi.

Sunucu Ece Erken ile evli olan Mahmutyazıcıoğlu, Fikret Orman'ın başkanlığı döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapmıştı.

BEŞİKTAŞ’TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş Kulübü, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yayımlanan mesajda, "Eski yönetim kurulu üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.