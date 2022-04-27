Beta Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı!

Beta lakabı ile bilinen rapçi Berk Bayındır kaldığı rezidanstan düşerek hayatını kaybetti. Rapçinin ölmeden hemen öncesinde yanında olan sevgilisi Simla Ener ifadesinde ""3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Sabah uyandığımızda Berk'in olağan dışı hareketleri vardı. Balkona çıktı. Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm" dedi.

Beta Berk Bayındır Zincirlikuyu Cami'inde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, anne Belkıs Bayındır, baba Nezih Bayırdır, abisi Bahadır Bayındır, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Berk Bayındır'ın cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine şapkası konuldu.

Baba Nezih Bayırdır tabutun başında gözyaşı dökerek "Neredesin?" dedi.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken rapçinin annesi ve kız arkadaşı tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

"4'TE GELECEKTİN"

Taziyeleri kabul eden anne Belkıs Bayındır, uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafına sarılan anne, yakınları tarafından teselli edildi. Belkıs Bayındır tabutla konuşarak "Annem! Beni neden böyle beklettin sen? 4'te geleceğim demiştin. 4'te gelecektin olsun. Dedin ki annecim üç buçukta geleceğim şaşıracaksın..." sözleriyle yürekleri burktu.

Berk Bayındır'ın hayatını kaybettiği esnada yanında bulunan kız arkadaşı Simla Ener de sevgilisinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu.

Yoğun katılımın olduğu cenazede Berk Bayındır için cenaze namazı kılınarak helallik alındı. Törenin ardından omuzlara alınan tabut cenaze aracına kondu. Berk Bayındır'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.