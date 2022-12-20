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Beyaz yerine o isim geliyor...

Acun Ilıcalı'nın her yıl yılbaşında ekrana getirdiği O Ses Türkiye programında bu yıl hangi ünlülerin yarışacağı belli oldu. 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı özel programında dikkat çeken isimler yer aldı.

20 Aralık 2022 Salı 09:55
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Beyaz yerine o isim geliyor...



Her yıl olduğu gibi O Ses Yılbaşı'nda yarışacak ünlü isimler merak konusu oldu. Son dakika bir değişiklik olmazsa Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaşi Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora yarışmada performans sergileyecek.

Eser ve Berfu Yenenler'in Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyeceği yarışmada ayrıca sosyal medya fenomenleri Cemal Can ile Danla Biliç de şarkı söyleyecek. Ayça Ayşin Turan'ın da sürpriz yapıp katılmaktan vazgeçtiği yarışmada olabileceği de söylentiler arasında...

BEYAZ YERİNE...

Birsen Altundaş'ın haberine göre; Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan dörtlüsü yarışmacılara puan verecekti ancak son dakika değişikliğine göre, Beyaz'ın yerine Murat Boz jüri koltuğuna oturacak.

Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıO Ses TürkiyeYılbaşıCumartesi
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