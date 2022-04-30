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Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır'ın son hali dikkat çekti

Geçtiğimiz aylarda beyin damarına pıhtı atması sonucu ameliyata alınan Kadir İnanır, zorlu süreci geride bıraktı. Ameliyatın ardından toparlanmaya çalışan İnanır'ın son görüntüsü sosyal medya hesabından paylaşıldı. İnanır'ın keyifsiz olduğu dikkatlerden kaçmadı.

30 Nisan 2022 Cumartesi 10:48
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Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır'ın son hali dikkat çekti

20 Kasım tarihinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti. İnanır'ın son hali ise görenleri şaşırttı.

22 gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde son halini Instagram'dan paylaştı.

KEYİFSİZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçirdiği beyin damar hastalığı sonrası zor bir süreçten geçen usta isim Kadir İnanır'ın keyifsiz halleri dikkat çekti. Kadir İnanır'ın mutsuz hallerinin yanı sıra uzamış sakalları da dikkatlerden kaçmadı.

YÜRÜMEKTE ZORLANDI

İnanır, önceki gün sevgilisi oyuncu Jülide Kural ile Etiler'de bir mekana giriş yaparken görüntülenmişti. Yürümekte zorlandığı görülen ve keyifsiz hali dikkat çeken İnanır'ın yardımına ise sevgilisi Jülide Kural koşmuştu.

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