Beyonce yeni albümü 'Renaissance'nin kapağını paylaştı

Beyonce hayranlarının albüm özlemi son buluyor. ‘Renaissance’ adında yeni bir albümünü çıkaracağını duyuran şarkıcı, albüm kapağını paylaştı.

Grammy ödüllü şarkıcı, albüm kapağında camdan bir at üzerinde poz verdi.

ÜNLÜ TABLOYA BENZETİLDİ

Şarkıcının bu pozu ünlü Lady Godiva tablosuna benzetildi. İngiliz sanatçı John Collier'in 1897 tarihli tablosu, 13. yüzyılda eşi Lord Leofric'in kiracılarına uyguladığı baskıcı vergilendirmenin geri alınmasını sağlamak için sokaklarda sadece uzun saçlarıyla örtünerek çıplak bir şekilde ata binen Lady Godiva'nın tasvirini konu alıyor.

16 ŞARKI VAR

Şarkıcının yeni albümünde toplamda 16 şarkının olduğu ve 29 Temmuz’da piyasaya çıkacağı biliniyor.

Şarkıcı Lemonade albümü ile Grammy’de 9 adaylık kazanmıştı. ‘Formation’ klibi Grammy Ödülleri'nde En İyi Müzik Video ödülünün sahibi oldu.