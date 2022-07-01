Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Oğlunu kurtarmak için...
Oğlunu kurtarmak için...
950 Bin euro ile yakalandı
950 Bin dolar ile yakalandı
Matbaada hırsızlık iddiası
Matbaada hırsızlık iddiası
İşte alınan karar...
İşte alınan karar...
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'nin kapağını paylaştı

RB müziğin yıldız ismi Beyonce, yeni albümü 'Renaissance'ın kapak fotoğrafını paylaştı. 6 sene sonra ilk defa albüm çıkaracak olan şarkıcının hayranları, albüm kapağını ünlü Lady Godiva tablosuna benzetti.

01 Temmuz 2022 Cuma 13:52
15 Okunma
Beyonce yeni albümü 'Renaissance'nin kapağını paylaştı
banner48

Beyonce hayranlarının albüm özlemi son buluyor. ‘Renaissance’ adında yeni bir albümünü çıkaracağını duyuran şarkıcı, albüm kapağını paylaştı.

Grammy ödüllü şarkıcı, albüm kapağında camdan bir at üzerinde poz verdi.

ÜNLÜ TABLOYA BENZETİLDİ

Şarkıcının bu pozu ünlü Lady Godiva tablosuna benzetildi. İngiliz sanatçı John Collier'in 1897 tarihli tablosu, 13. yüzyılda eşi Lord Leofric'in kiracılarına uyguladığı baskıcı vergilendirmenin geri alınmasını sağlamak için sokaklarda sadece uzun saçlarıyla örtünerek çıplak bir şekilde ata binen Lady Godiva'nın tasvirini konu alıyor.

16 ŞARKI VAR

Şarkıcının yeni albümünde toplamda 16 şarkının olduğu ve 29 Temmuz’da piyasaya çıkacağı biliniyor.

Şarkıcı Lemonade albümü ile Grammy’de 9 adaylık kazanmıştı. ‘Formation’ klibi Grammy Ödülleri'nde En İyi Müzik Video ödülünün sahibi oldu.

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'nin kapağını paylaştı - 6

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'ya sert sözler!
Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'ya sert sözler!
''Borçlarımı ödemem gerekiyordu ben de popo kıllarımı sattım''
''Borçlarımı ödemem gerekiyordu ben de popo kıllarımı sattım''
Nagihan Karadere Survivor sonrası hastanelik oldu
Nagihan Karadere Survivor sonrası hastanelik oldu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim