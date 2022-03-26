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Bikinili Pozu Olay Oldu

Bu yıl Survivor 2022 All Star'ın başlamasının sonrasında ekrana gelen Survivor Panorama'da sunucu olarak yer alan Kübra Açıl, son dönemde fit haliyle sıklıkla gündeme geliyor. Hamilelik sebebiyle daha önce kilo almış olan Açıl, şimdilerde ise fit görünümüyle dikkat çekiyor. Ünlü isimden bu defa çok konuşulacak bikinili pozlar da geldi. İşte Açıl'ın gündem olan o paylaşımı...

26 Mart 2022 Cumartesi 13:16
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Bikinili Pozu Olay Oldu
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Survivor Panorama'da sunucu olarak yer alan iki çocuk annesi Kübra Açıl'ın kariyerinde daha önce "Yetenek Sizsiniz" ve "Survivor" ekiplerinde görev aldığı biliniyor. Sık sık gündeme gelen isim, tarz değişikliği sonrası sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

BİKİNİLİ POZU OLAY OLDU

İstanbul Üniversitesi BESYO'dan mezun olan 32 yaşındaki Açıl, hamilelik sonrası aldığı kilolarla konuşulmuştu. Aynı zamanda pilates eğitmenliği yapan isim, hamileliği döneminde 95 kiloya kadar çıkmıştı. Açıl, şimdilerde ise fit haliyle gündeme geliyor.

"GÜNEŞLİ HAVALAR"

Sosyal medyada paylaştığı bikinili pozuyla beğeni alan isim, fotoğrafına "Güneşli havalar" notunu düştü.

ACUN ILICALI'NIN SEVGİLİSİNDEN YORUM GELDİ

Ayrıca paylaşıma Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'dan da yorum gelmesi dikkat çekti. Altunkaya, paylaşıma emoji işaretleriyle yanıt verdi.

Futbolcu Merthan Açıl ile evli olduğu bilinen Kübra Açıl'ın Duru adında bir kızı da bulunuyor. Çift geçtiğimiz dönemde ikinci bebekleri "Doruk"u da kucağına almıştı.
Ünlü ismin, daha önce koyu renkli saçlara sahip olduğu ancak son dönemde saç renginde de bir değişikliğe gittiği de biliniyor.

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