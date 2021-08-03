Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile Melinda Gates evliliklerini bitirdi.
27 yıllık evliliklerini sonlandıran ikili 130 milyar dolarlık servet konusunda da anlaştı.
ABD basını ikilinin servetten eşit pay aldığını yazdı.
Melinda’nın boşanmaya rağmen Gates soyadını kullanmaya devam edeceği, çiftin beraber kurdukları vakfında da çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.
Bill Gates’in evliliği sırasında kadınlarla buluşmalarını gizlemek için araç değiştirdiği, Melinda Gates’in de kocasını dedektife takip ettirdiği iddia edilmişti.
Bill Gates ve Melinda Gates boşandı
Bill Gates ve eşi Melinda Gates evliliklerini resmi olarak sonlandırdı. Çiftin serveti eşit olarak paylaşıldı. Melinda Gates, ünlü iş insanının soyadını kullanmaya da devam edecek.
Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile Melinda Gates evliliklerini bitirdi.