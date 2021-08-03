Bill Gates ve Melinda Gates boşandı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile Melinda Gates evliliklerini bitirdi.



27 yıllık evliliklerini sonlandıran ikili 130 milyar dolarlık servet konusunda da anlaştı.



ABD basını ikilinin servetten eşit pay aldığını yazdı.



Melinda’nın boşanmaya rağmen Gates soyadını kullanmaya devam edeceği, çiftin beraber kurdukları vakfında da çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.



Bill Gates’in evliliği sırasında kadınlarla buluşmalarını gizlemek için araç değiştirdiği, Melinda Gates’in de kocasını dedektife takip ettirdiği iddia edilmişti.