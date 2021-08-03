Künye
Kıbrıs 38
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3...
Adam kaçırma , soygun, darp
Adam kaçırma , soygun, darp
Uyuşturucudan tutuklandı
Uyuşturucudan tutuklandı
Mahkeme kararını açıkladı; Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Sarhoş kafayla ortalığı ateşe verdiler
Sarhoş kafayla ortalığı ateşe verdiler

Bill Gates ve Melinda Gates boşandı

Bill Gates ve eşi Melinda Gates evliliklerini resmi olarak sonlandırdı. Çiftin serveti eşit olarak paylaşıldı. Melinda Gates, ünlü iş insanının soyadını kullanmaya da devam edecek.

03 Ağustos 2021 Salı 11:31
80 Okunma
Bill Gates ve Melinda Gates boşandı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile Melinda Gates evliliklerini bitirdi.

27 yıllık evliliklerini sonlandıran ikili 130 milyar dolarlık servet konusunda da anlaştı.

ABD basını ikilinin servetten eşit pay aldığını yazdı.

Melinda’nın boşanmaya rağmen Gates soyadını kullanmaya devam edeceği, çiftin beraber kurdukları vakfında da çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Bill Gates’in evliliği sırasında kadınlarla buluşmalarını gizlemek için araç değiştirdiği, Melinda Gates’in de kocasını dedektife takip ettirdiği iddia edilmişti.

Son Güncelleme: 03.08.2021 11:34
Anahtar Kelimeler:
Bill GatesMelinda Gates
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İbrahim Tatlıses’in emekli maaşı kesildi'
'İbrahim Tatlıses’in emekli maaşı kesildi'
Fedon: Gece 24:00’dan sonraki hayat çok makul değil
Fedon: Gece 24:00’dan sonraki hayat çok makul değil
Süreyya Yalçın'dan tepki çeken paylaşım
Süreyya Yalçın'dan tepki çeken paylaşım
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim