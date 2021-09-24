Billie Eilish: Memelerim yüzünden 100 bin takipçi kaybettim

2015’te çıkardığı single ile tanınan 19 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Eilish, 2017’deki ilk albümüyle birçok ülkede müzik listelerinin zirvesinde yer almıştı.

Kariyerinin başında, belki de henüz bir ergen olduğundan yeşil saçları, bol tişört ve pantolonlarıyla kameralar karşısındaydı. Hayranlarının gözünün önünde büyüyen şarkıcının bu süreçte tarzı da değişti. İlk olarak Vogue dergisinin mayıs sayısındaki kapağında sarı saçları ve kıyafet seçimleriyle daha vamp bir Billie Eilish portresi çizdi.

Bol kıyafetlerin yerini daha ‘seksi‘ tercihler aldı. Elle’in ekim sayısına konuşan Eillish stiliyle ilgili seçimlerine insanların verdiği tepkiye de değindi. Vogue çekimi ve 92 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaştığı korseli selfie’sinin bazı hayranlarını rahatsız ettiğini anlattı.

SERT ELEŞTİRİLER ONU ZORLUYOR

Bazı hayranlarının bir tür Peter Pan sendromu gibi onu tanıdıkları haliyle aynı şekilde kalmasını istemesini anlamakla birlikte Eilish, sert eleştirileri sindirmekte zorluk çekiyor ve şunları söylüyor: İnsanlar bu anılara tutunuyor ve bağlanıyor. Ama bu insanlıktan çıkaran bir durum.

Acı bir gülümsemeyle korseli fotoğrafını örnek gösteren Eilish, “Sadece memeler yüzünden 100 bin takipçi kaybettim. İnsanlar büyük memelerden korkuyor” dedi.

Eilish’e göre hayranlarının bu ‘dehşete düşüren’ tepkisi eskiden giydiği bol tişörtler yerine askılı bir üst giymek gibi basit bir hareketinde bile ortaya çıkıyor: “Geçen gün askılı bir üst giydim, ‘kışkırıtıcı‘ bir kıyafet de değildi. Ama biliyorum ki insanlar hemen ‘Seksi görünmeye çalışıyor‘ diyecek. Hayır, çalışmıyorum. Dışarısı 50 derece ve ben sadece askılı bir şey giymek istedim”