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Bir gecede 70 bin dolar hesap!

Her yaz tatil için Bodrum'u tercih eden ‘Elmas Kraliçesi’ lakaplı Alman milyarder Caroline Scheufele 15 kişiyle Yalıkavak'taki lüks bir mekana gitti. Japon mutfağı sunan restoranda beş saat kalan Alman milyarderin ödediği hesap gündeme bomba gibi düştü.

02 Eylül 2022 Cuma 13:08
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Bir gecede 70 bin dolar hesap!


Dünyaca ünlü mücevher ve saat markası Chopard'ın eş başkanı Caroline Scheufele Bodrum tatilinde para saçtı. Ünlü isim 15 kişiyle beraber Yalıkavak Marina içerisinde bulunan lüks bir mekana gitti.

"Bugün Bodrum'un altın çağını yaşadığını görüyorum. Denizlerdeki evim Türkiye. Türkiye'deki domatesin tadını dünyanın hiçbir yerinde bulamıyorum" diyen ünlü milyarder lokantada her şeyi denedi.

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Beş saat boyunca Japon mutfağı lezzetlerini tadan ve şişelerce şampanya, şarap ve viski tüketen grup, gece sonunda tam 70 bin dolar hesap ödedi.

Yani kişi başı gelen hesap yaklaşık 90 bin TL'ydi...

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