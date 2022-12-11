Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
Kadınlara cinsel organını gösterdi
Kadınlara cinsel organını gösterdi
banner107

Bir porsiyon makarnaya ödedikleri para şoke etti

Mustafa Sandal, ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’un son bölümüne konuk oldu. Yakın arkadaş olan ikiliden Demirkol gittikleri bir mekânda makarnaya ödedikleri parayı açıkladı. Pandeminin başında Sandal olmadan bir mekâna giden ve makarna siparişi veren Demirkol makarnaya 1400 TL ödediğini açıkladı. Meğer Mustafa Sandal sık sık Doğu Demirkol'a bu fiyattan bir makarnayı ısmarladığı için Demirkol fiyatı bilmiyormuş...

11 Aralık 2022 Pazar 20:16
0 Okunma
Bir porsiyon makarnaya ödedikleri para şoke etti



‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’a 10 Aralık Cumartesi akşamı Mustafa Sandal konuk oldu. Mustafa Sandal’la yakın arkadaş olan Doğu Demirkol’dan Alelade Show’da 1.400 liralık makarna itirafı geldi.

Sandal ile yakın arkadaş olan Demirkol açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Doğu Demirkol konuşmasında "Bir makarna ısmarlıyor Mustafa ağabey gittiğimiz yerde, her gittiğimde yiyorum. Bir kere Mustafa ağabey yokken gittim, dedim ki 'beyaz trüflü makarna" hesap geldi. Rabbim! İki sene oldu, pandeminin başındaydık 1400 TL. 'Garson abi beni niye uyarmıyorsun?' dedim. Bu adama 30 tane ısmarlattım en az. Hakkını helal et" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hülya Avşar: Yakışıklı erkek sevmem
Hülya Avşar: Yakışıklı erkek sevmem
Huysuz Virjin filmi geliyor! Bergen ve Müslüm filmlerinin ekipleri hazırlıyor
Huysuz Virjin filmi geliyor! Bergen ve Müslüm filmlerinin ekipleri hazırlıyor
6 yaşında evlendirdiği iddiasına bir tepki de ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’ten geldi
6 yaşında evlendirdiği iddiasına bir tepki de ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’ten geldi








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim