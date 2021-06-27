Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Hırsızlıkla suçlanıyor
Hırsızlıkla suçlanıyor
Eşini ve kızını dövdü
Eşini ve kızını dövdü
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi

'Bizimkiler' dizisiyle hafızlara kazınmıştı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Türk televizyonuna damga vuran ve 1989- 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, yaşamını yitirdi.

27 Haziran 2021 Pazar 19:49
0 Okunma
'Bizimkiler' dizisiyle hafızlara kazınmıştı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bugün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Sayıner'in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner'in vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir'e gelmesini beklediklerini söyledi.

Sayıner ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti.

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Uğurtan Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler gibi dizi film ve filmlerde rol almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Uğurtan Sayıner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Semih Öztürk'ten Serkay Tütüncü'ye: İki dizide oynadı, hiçbiri de tutmadı; adam mı oldun?
Semih Öztürk'ten Serkay Tütüncü'ye: İki dizide oynadı, hiçbiri de tutmadı; adam mı oldun?
Britney, mutluluk numarası yaptığı için hayranlarından özür diledi
Britney, mutluluk numarası yaptığı için hayranlarından özür diledi
Baba-oğul birlikte kabin başında!
Baba-oğul birlikte kabin başında!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim