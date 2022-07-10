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Bodrum'da deniz mahsullü lahmacun 395 TL'den satılıyor

Bayram tatili nedeniyle nüfusu 3 katına çıkan Bodrum'da fiyatlar da yükseldi. Daha önce lahmacun fiyatıyla haberlere konu Bodrum'da lahmacun borsası yine yükseldi. Deniz mahsullü lahmacun çıkartan Türkbükü'ndeki bir mekan fiyatı da 395 TL olarak belirledi.

10 Temmuz 2022 Pazar 10:27
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Bodrum'da deniz mahsullü lahmacun 395 TL'den satılıyor
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Lahmacuna yeni soluk geldi.

Etli lahmacunu 195 TL’den servis eden Türkbükü’ndeki sosyetik bir mekan, deniz mahsullü lahmacun çıkarttı.

Lahmacunun fiyatını ise 395 TL olarak belirledi. Aynı mekanda 75 cl su 138 TL, Türk kahvesi 62 TL'den satılırken, deniz mahsullü lahmacun ve fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

Bayram tatiliyle trafiğin büyük şehirleri aratmadığı Bodrum'da lahmacun borsası yine yükseldi.

DENİZ MAHSULLÜ LAHMACUN

Etli lahmacunu 195 TL'den servis eden Türkbükü'ndeki mekan, deniz mahsullü lahmacun çıkarttı.

LAHMACUNUN FİYATI 395 TL

Takvim'de yer alan habere göre; lahmacunun fiyatını ise 395 TL olarak belirledi. Aynı mekanda 75 cl su 138 TL, Türk kahvesi 62 TL..

6 kişinin 6.962 TL ödediği mekanda yüzde 13 yani 905 TL de servis ücreti alındı.

ETSİZİ DE 175 TL!

Yıllardır lahmacun fiyatlarıyla gündem olan mekanda etsiz yani vejetaryen lahmacunun fiyatı ise tam 175 TL.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Lezzetiyle Türk mutfağının en gözde yemeklerinden olan lahmacunun etsiz ya da deniz ürünlü servis edilmesi ise sosyal medyada "Lahmacun, lahmacun olalı böyle eziyet görmedi" esprileri yaptırdı.

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