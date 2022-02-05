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Borcum yok demişti! Amcasının avukatı: 11 milyon borcu var!

Hadise ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Mehmet Dinçerler'in ünlü şarkıcıya hediye ettiği 40 bin dolarlık yüzük sonrası borçları gündem oldu. "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin" diyen şirketin kurucu ortağı olan amcasının avukatı, "Söylemezsem Olmaz" programında Dinçerler'in 11 milyon TL borcu olduğunu iddia etti. Şenoğlu, "Hadise'ye aldığı yüzüğe el konulabilir" diye konuştu.

05 Şubat 2022 Cumartesi 22:39
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Borcum yok demişti! Amcasının avukatı: 11 milyon borcu var!
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Hadise, yeni aşkı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını ilan etmişti. Ancak çiftin sevincine, Dinçerler'in "borç" iddiaları gölge düşürdü.

"40 BİN DOLARLIK YÜZÜK ALACAĞINA BORCUNU ÖDESİN"

Mehmet Dinçerler'e, şirketin kurucu ortağı olan amcasının avukatı, "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor." sözleriyle tepki göstermişti.

AMCASININ AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

İş insanının, "Şahsım ve şirketimin borcu yoktur." sözlerinin ardından Dinçerler'in amcasının avukatı Hicran Akkaya Şenoğlu, açıklama yaptı. "Söylemezsem Olmaz" adlı programda konuşan Şenoğlu, borcun Mehmet Dinçerler'e ait olduğunu savundu.

"YÜZÜĞE EL KONABİLİR"

Avukat Şenoğlu, konuyla alakalı, "Mehmet Dinçerler, amcasının evini sattırdı. Kendisi borçludur. Taksitleri ödemedi ama borçlarını bilmiyor. 'Muhammet' olan adını 'Mehmet' olarak değiştirdi. En son aşamada Hadise'ye aldığı yüzüğe el konulabilir..." dedi.

"11 MİLYON TL BORCU VAR"

Şenoğlu, "Şirketin hisseleri Mehmet'e gönderildi. Ödenmeyen borç Mehmet'in borcu. Şu an 11 milyon TL borcu var. Bütün bankalara borçları vardı. Yarısını ödediler, sonra yapılandırdılar. Ödemedikleri iki bankaya borcu var, o da amcanın borcu." şeklinde konuştu.

"O YÜZÜK BİR METEOR"

Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ettiği 40 bin dolarlık yüzüğün meteor etkisi yarattığını da belirten Hicran Akkaya Şenoğlu, şunları söyledi:

"O yüzük bir meteor. Instagram hesabını neden kapattı sizce? Biz o tatilleri gördüğümüz için. Böyle bir şeyle anılmak kötü. Amca çok önceden kefil olmuştu. Onun borcu ile uğraşılırken Dinçerler, tatil yapıyordu. Geceliği 28 bin TL veriyor kaldığı otellere. Hadise, buralara emek vererek gelmiş. Otel parasını Hadise'nin verdiğini düşünmüyorum. Bu borç ödenmezse şirket batacak. Borçlu olduğunu bilerek hareket etse böyle şeyler olmaz."

"ARALARI AÇILDI"

Hicran Akkaya Şenoğlu, Mehmet Dinçerler'in babası ve amcasının bu olay yüzünden arasının açıldığını da ifade etti. Şenoğlu, "Normalde bu olaya kadar iki kardeşin arası normaldi. Mehmet, ne zaman, 'Benim borcum yok' dedi, olaylar o zaman patladı." açıklamasını yaptı.

Son Güncelleme: 05.02.2022 23:57
Anahtar Kelimeler:
HadiseMehmet Dinçerler
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