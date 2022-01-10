Böyle hayranlık görülmedi!

Kentte, mobilya sektöründe çalışan Güven Arslan ile Sibel Aslan (26) çiftinin geçen hafta erkek bir çocukları dünyaya geldi. Çocuklarının cinsiyetini öğrendikten sonra 'Rüzgar' adını vermeyi düşünen çiftten Güven Arslan, bu kararından vazgeçip, oğluna 'Vikingler' dizisinin başkarakteri, geleneksel kaynaklara göre Danimarka ve İsveç kralı olan Ragnar Lodbrok'un ismini koydu. Diziyi çok sevdiğini ve başkarakter Ragnar Lodbrok'un gerçek hayatının kendisini etkilediğini belirten Arslan, bu durumda çok mutlu olduğunu söyledi.

Güven Arslan, "Eskiden beri Viking filmlerini, çizgi filmlerini izliyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Ragnar'ın filmdeki karakteri, hayatı çok hoşuma gitmişti. Harikaydı, çok beğenmiştim. Aynı zamanda çok yakışıklıydı. İzlerken de hayal ediyordum. 'Acaba benim de böyle bir oğlum olsaydı, karizma olsaydı' diye düşünüyordum. Ağabeyim ile isim konusunu konuşuyorduk. Ragnar'a müsaade edilse ismini 'Ragnar' bırakabileceğimi söyledim, o da olabileceğini belirtti. Daha sonra ağabeyim nüfus memuru olan bir arkadaşını aradım. O da 'W, X ve Q' harfi olmadığı sürece sıkıntı olmayacağını söyledi. Bu haberi alınca çok sevindim" dedi.

'NORVEÇ'TE RAGNAR İSMİ ÇOK POPÜLER'

Nüfus Müdürlüğü dönüşü eşinin bu duruma inanmadığını ifade eden Arslan, "Şok oldu. Geçici kimliği gösterince inandı ama kendisinin çocuğa 'Rüzgar' diye sesleneceğini söyledi. Hatta büyük kızım da annesinin etkisiyle 'Rüzgar' diyor. Ragnar, gerçek bir karakter. İki eşi olmuş, ilk eşi Lagerta. O da Ragnar gibi büyük bir savaşçı. En büyük kadın savaşçılardan biriymiş. Norveç'te Ragnar ismi çok popüler. Ama herkese bu isim verilmiyormuş. Devletten izin alınması gerekiyormuş. Bir Viking hayranıydım. Viking ailesi olarak Türkiye'de bir ilk olduğumu düşünüyorum. Çok mutluyum" diye konuştu

'BAŞTAN BERİ RÜZGAR İSMİNİ VERMEYİ DÜŞÜNÜYORDUK'

2’si kız 3 çocuk annesi Sibel Arslan da 'Ragnar' ismini ilk duyduğunda çok şaşırdığını belirterek, "Çünkü baştan beri 'Rüzgar' ismini düşünüyorduk. 'Rüzgar' demek istediğimi söyledim. Kimlikte görünce şok oldum. 'Sen çok sevdiğin için Ragnar olarak koyabilirsin' dedim. Diziyi ben de arada çocuklardan vakit kalınca eşimle izliyorum. Çok güzel bir dizi ama eşim hayranı olduğu için tekrar tekrar izliyor" ifadelerini kullandı.

DHA